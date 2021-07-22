İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 73 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

44 BİN 104 VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 44 bin 104 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 563 bin 6'ya ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 73 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 896'ya yükseldi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 39 bin 35 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 388 bin 744 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 161 bin 279 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 36 milyon 404 bin 566 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi.



İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİ BAŞKANI STARMER KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI

İngiltere İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer, çocuklarından birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı. İşçi Partisi tarafından yapılan açıklamada, Starmer'ın günlük olarak Kovid-19 testi yaptırdığı ve bugün sabah saatlerinde test sonucunun negatif çıktığı belirtildi. İşçi Partisi, yine de Starmer'ın bugünden itibaren hükümetin belirlediği kurallara uygun olarak kendisini karantinaya alacağını belirtti. Böylelikle Starmer, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 4. kez kendini karantinaya almış oldu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Javid ile temaslı olan İngiltere

Başbakanı Boris Johnson ve İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, Pazar gününden bu yana karantina uygulamaya devam ediyor. Başbakan Johnson, bakanlarla olan görüşmelerini uzaktan sürdürüyor.