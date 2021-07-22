İtalya'da son 24 saatte 5 bin 57 vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da günlük vaka sayısı yeniden 4 binin üzerine çıktı.

5 BİN 57 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 219 bin 778 koronavirüs testi yapıldığı ve 5 bin 57 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 302 bin 393'e ulaştığı kaydedildi.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 920'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 483 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 54 bin 866 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı değişmezken, yoğun bakım servislerinde 165 kişi koronavirüs tedavisi görüyor.

İtalya'da bugüne kadar 63 milyon 284 bin 902 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 28 milyon 533 bin 541 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.