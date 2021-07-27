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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Türkiye’ye karşı büyük sevgim var

İBRAHİM TAŞ
Türkiye’ye karşı büyük sevgim var

Hıristiyan Birlik Partileri’nin (CDU/ CSU) başbakan adayı Armin Laschet, “İnanıyorum ki, 26 Eylül’deki seçim zaferimde Almanyalı Türklerin de çok büyük katkısı olacak” dedi

Almanya'da 26 Eylül tarihinde yapılacak genel seçimde Başbakan Angela Merkel'in yerine seçilmesi beklenen Armin Laschet, ülkede yaşayan Türkler ve Türkiye ile ilgili sıcak mesajlar verdi. Türkiye'ye karşı büyük bir sevgisi olduğunu belirten Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Laschet, "Bunu Türkiye'deki dostlarımıza ve Almanya'daki Türk kökenli yurttaşlarımıza iletmek istiyorum" dedi

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR
SEÇİMLER öncesi, "Armin Laschet'i Destekleme Grubu" kuran Prof. Dr. Faruk Şen'e açıklamalarda bulunan CDU lideri, "Türkiye ile çok ciddi bir partnerlik anlaşması içinde olmak istiyoruz. Türkiye'nin bölgedeki önemini biliyoruz. Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar açısından Türkiye bizim için ciddi bir partner ve hep öyle kalacak. Türkiye, seçimden sonra ziyaret etmek istediğim ülkelerin başında geliyor" diye konuştu.

"TÜRKLERİN KATKISI OLACAK"
PROF. Şen'in kurduğu gruba da çok sevindiğini söyleyen Laschet, "Özellikle içinde sosyal demokrat olarak tanıdığım sizin de olmanız, bize olan güveninizi gösteriyor. Düsseldorf'ta yapacağınız toplantıda muhakkak yer alacağım. İnanıyorum ki, seçim zaferimde Almanyalı Türklerin de çok büyük katkısı olacak" dedi. Laschet, koalisyon olması halinde ilk tercihinin Sosyal Demokrat Parti, ikinci olarak ise Yeşiller olabileceğini söyledi.

"TÜRKLER UYUM SAĞLADI"
LASCHET, "Göçmenler Almanya'nın ayrılmaz bir parçası. Özellikle eyaletimizde sayıları 1.2 milyonu bulan, tüm ülkede yaşayan 3.3 milyon Türk kökeni göçmenin ülkemize ciddi şekilde uyum sağladığının bilincindeyim. Almanya'da sıkıntı çektiğimiz branşlarda yeni göçmenlerin gelmesi taraftarıyım. Öncelikle şu anda Türkiye'den gelecek olan sağlık ve gastronomi çalışanlarına kapıları açmış bulunuyoruz" dedi.

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Türkiye’ye karşı büyük sevgim var
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