Joe Biden sığınma sözü vermişti… İlk Afgan grup ABD’ye ulaştı

Afganistan'da ABD hükümeti için çalışan 2 bin 500 kişinin tahliyesi başladı.

Joe Biden yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 200 kişiden oluşan ilk Afgan grubun ülkeye ulaştığı belirtildi. Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'na inen grubun, sağlık taraması için otobüsle Virginia'daki askeri üsse götürüleceği belirtildi. Afgan göçmenlerin bir hafta Washington'ın güneyindeki Fort Lee bölgesinde kalması bekleniyor.

"SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK"

ABD Başkan Joe Biden yaptığı açıklamada, "Tahliyeler son 20 yılda Amerikan birlikleri ve diplomatlarıyla omuz omuza hizmet veren binlerce Afgan vatandaşına verdiğimiz sözü yerine getirdiğimizi gösteren önemli bir kilometre taşı" dedi. ABD'ye bugün ulaşan gurubun tahliyelerin yalnızca bir kısmını oluşturduğunu söyleyen Biden, "Bu cesur Afganlara ABD'nin yanında oldukları için teşekkür ediyorum. Bugün onlara 'Evinize hoş geldiniz' demekten gurur duyuyorum" diye konuştu.