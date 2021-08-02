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Giriş Tarihi: 2.8.2021 14:44

Macaristan’da sığınmacı korkusu!

AA
Macaristan’da sığınmacı korkusu!

Sığınmacılara karşı yürüttüğü sert politikasıyla bilinen Macaristan’da, sınırlardaki güvenlik tedbirleri de giderek artıyor. Resmi kaynaklardan aktarılan bilgilere göre son 3 günde ülkeye giriş yapmak isteyen 400 sığınmacının güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

Macaristan'a son 3 günde girmeye çalışan 400 sığınmacının, güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 400 sığınmacının, sınırlardan geri çevrildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 19-25 Temmuz tarihlerinde 1105, 26 Temmuz-1 Ağustos'ta ise 1039 sığınmacının ülkeye girişinin engellendiği kaydedildi.

CEZALAR ARTIRILDI

Macaristan, sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ayrıca ülke genelinde yakalanan sığınmacıların, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

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Macaristan’da sığınmacı korkusu!
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