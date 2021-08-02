Macaristan’da sığınmacı korkusu!

CEZALAR ARTIRILDI

Macaristan, sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ayrıca ülke genelinde yakalanan sığınmacıların, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.