Afganistan’da şiddetin dozu artıyor! 162 hayatını kaybetti

BİR HAFTADA 70 TERÖR SALDIRISI

Bu süre zarfında 22 sivilin yaralandığını ifade eden Şinvari, bu sivillerin, biri bomba yüklü araçla olmak üzere düzenlenen 70 terör saldırısında yaşamlarını yitirdiğini belirtti.

Sivil ölümlerinden Taliban'ı sorumlu tutan Şinvari, ayrıca son bir haftada güvenlik güçlerinin, ülkenin 8 vilayetinde Taliban'a karşı 179 operasyon düzenlediğini ve operasyonlar sonucu militanların ağır kayıp verdiğini kaydetti. Taliban'dan konuyla ilgili bir henüz açıklama yapılmadı.