Kuzey Makedonya’da yangınlar dinmiyor! Kriz ilan edildi

Grubi, ilgili kurumlarla sürekli iletişimde olduklarını, durumun kontrol altında olduğunu kaydetti. Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise kriz durumunun, ulusal kaynakların etkili kullanımıyla tüm kurumların koordineli çalışmasını sağlama amaçlı alındığı bildirildi.

Kriz durumuyla ilgili kararın, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile Meclise bildirildiği aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanı'na, ordunun bir kısmının durum yönetimine katılması için onay vermesi önerileceği ifade edildi.