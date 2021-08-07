ABD’de yangın felaketi! California’da 8 kişi kayıp

"EYALET TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK 3. YANGIN"

ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 haftadır süren orman yangınları, bazı yerleşim yerlerini de etkilerken afetin bilançosu ağırlaşıyor. "Eyalet tarihindeki en büyük 3. yangın" olarak kayıtlara geçen ve "Dixie" adı verilen yangınlarda en az 8 kişinin kayıp olduğunu açıklayan Pulmas Bölgesi yetkilileri, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.