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Giriş Tarihi: 7.8.2021 23:50 Son Güncelleme: 7.8.2021 23:57

ABD'de yangın felaketi! California'da 8 kişi kayıp

AA
ABD’de yangın felaketi! California’da 8 kişi kayıp

Dünyanın birçok noktasında çıkan orman yangınlarına karşı mücadele sürüyor. Yangınların en çok etkili olduğu ülkelerden biri de ABD oldu. California eyaletinde meydana gelen orman yangını son yılların en büyük yangını olarak nitelendirilirken, en az 8 kişinin yangın sebebiyle kayıp olduğu bildirildi. Öte yandan bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın küle döndüğü aktarıldı.

Bu yıl, aynı dönemde, dünyanın farklı noktalarında çıkan orman yangınları insanları tedirgin etti. Ülkemizle birlikte birçok yerde alevlere karşı mücadele devam ederken, yangınlardan en çok etkilenen ülkelerden biri ABD oldu.

"EYALET TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK 3. YANGIN"

ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 haftadır süren orman yangınları, bazı yerleşim yerlerini de etkilerken afetin bilançosu ağırlaşıyor. "Eyalet tarihindeki en büyük 3. yangın" olarak kayıtlara geçen ve "Dixie" adı verilen yangınlarda en az 8 kişinin kayıp olduğunu açıklayan Pulmas Bölgesi yetkilileri, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

ŞU ANA KADAR 21 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

1800 kilometrekareden büyük bir alanın yandığı bilgisini paylaşan yetkililer, yangının şu ana dek yüzde 21'inin kontrol altına alınabildiğini ancak hava koşullarının da yardımıyla birkaç günde daha fazla alandaki alevlerin kontrol altına alınacağını kaydetti.

GREENVİLLE KASABASI TAMAMEN KÜLE DÖNMÜŞTÜ

Dixie yangını sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti. ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.

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ABD'de yangın felaketi! California'da 8 kişi kayıp
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