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Giriş Tarihi: 7.8.2021 16:30

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’tan İsrail zulmüne karşı plan

AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’tan İsrail zulmüne karşı plan

İşgalci İsrail zulmüne karşı uluslararası topluma çağrıda bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’tan yeni bir açıklama geldi. Abbas adına konuşan Filistin Devlet Başkanlık Sözcüsü, eylül ayında Filistinlilere uluslararası koruma sağlama girişiminin açıklayacağını duyurdu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek ay Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in ihlallerinin durdurulması girişimini açıklayacağı bildirildi.

İŞGALİ DURDURMAYA ÇAĞIRDI

Filistin Devlet Başkanlık Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Abbas, gelecek ay Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, uluslararası toplumu İsrail'in ihlallerini durdurmaya ve Filistin halkına koruma sağlamaya zorlayacak bir girişim açıklayacak." dedi.

Ebu Rudeyne, söz konusu girişimin içeriğine ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer vermezken uluslararası toplumun İsrail işgaline son vermesi, Filistin halkına koruma sağlaması ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız egemen bir Filistin devletinin kurulmasına giden yolu açması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki ihlallerine tepki gösteren Ebu Rudeyne, Nablus'un Beyta beldesinde dün bir Filistinlinin İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybetmesini kınadı.

Ebu Rudeyne ayrıca, ABD yönetiminin İsrail'e işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ailelere yönelik tehcir politikasını durdurması çağrısını da takdir ederek ABD'li yetkililere "somut adımlar" atmaları çağrısında bulundu.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’tan İsrail zulmüne karşı plan
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