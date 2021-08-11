Nijerya’da akılalmaz olay! Yemeğe tuz yerine gübre attılar: 24 ölü...

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İnname, yemeği tüketen 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin tedavi altına alındığını ifade etti.

Halkın bu olaydan ders almasını ve bu tür zehirli kimyasalları kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutmaları çağrısında bulunan İnname, böyle bir olayın tekrarlanmaması için halkın temkinli olması gerektiğini kaydetti.

İnname, olağandışı semptomları hisseden halkın en yakın sağlık tesisine başvurmasını istedi.