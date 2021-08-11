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Giriş Tarihi: 11.8.2021 09:06 Son Güncelleme: 11.8.2021 09:09

Nijerya'da akılalmaz olay! Yemeğe tuz yerine gübre attılar: 24 ölü...

AA
Nijerya’da akılalmaz olay! Yemeğe tuz yerine gübre attılar: 24 ölü...

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir aile yemeğinde yanlışlıkla tuz yerine gübre kullanılması üzerine 24 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise tedavi altına alındı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde "yanlışlıkla gübre atıldığı" belirtilen yemekten yiyen aynı aileden 24 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi tedavi altına alındı.

Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Ali İnname, yaptığı açıklamada, eyaletin Danzanke köyünde aile yemeğinde yanlışlıkla tuz yerine gübre kullanıldığını belirtti.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İnname, yemeği tüketen 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin tedavi altına alındığını ifade etti.

Halkın bu olaydan ders almasını ve bu tür zehirli kimyasalları kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutmaları çağrısında bulunan İnname, böyle bir olayın tekrarlanmaması için halkın temkinli olması gerektiğini kaydetti.

İnname, olağandışı semptomları hisseden halkın en yakın sağlık tesisine başvurmasını istedi.

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Nijerya'da akılalmaz olay! Yemeğe tuz yerine gübre attılar: 24 ölü...
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