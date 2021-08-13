Fransa’da Kovid-19 salgınında son durum: 26 bin 456 yeni vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

26 BİN 456 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin 456 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 425 bin 436'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 74 kişinin

TOPLAM CAN KAYBI 112 BİN 607'YE YÜKSELDİ

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının, 112 bin 607'ye yükseldiği aktarıldı.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 80 milyon 557 bin 682 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 46 milyon 109 bin 683'üne tek doz aşı yapıldı.