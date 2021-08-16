DAHA ÖNCE UMUTLU OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

Ghafari, Taliban'ın Kabil'e girmesinden üç hafta önce gazeteci Michael Day'e yaptığı açıklamalarda hâlâ Afganistan'ın geleceğinden umutlu olduğunu söylemişti. Ghafari, "Genç insanlar olan bitenin farkında. Sosyal medyaları var. İletişim kuruyorlar. Bence ilerleme ve haklarımız için mücadeleyi sürdürecekler" demişti.

BEKLİYORUM

Taliban'ın Kabil'e girmesi üzerine Day'la yeniden konuşan Ghafari, umutsuzluğunu şu sözlerle anlattı "Oturdum ve gelmelerini bekliyorum. Ben ve ailem için yardım edecek kimse yok. Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye giderim ki?"