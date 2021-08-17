Batılı ülkelere tepki yağıyor: Afgan personeli terk ettiniz!

AFGAN PERSONELİN TELEFONLARINA ÇIKMIYORLAR

İsveç basınında yer alan habere göre, İsveç'in Kabil'deki Büyükelçiliğinde görevli 19 kişi, 15 Ağustos Pazar akşamı helikopter ve uçakla Katar'ın başkenti Doha'daki ABD askeri üssüne götürüldü. İsveçli personel Kabil'den ayrılırken, onlarla çalışan yerel Afgan personel ise ülkede bırakıldı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, dün düzenlediği basın toplantısında, bu kişilerin ne zaman Kabil'den çıkarılacağı soru üzerine, "Havaalanında kaos var." ifadesini kullandı. İsveçli personelin, onlarla çalışan Afganların kurumsal e-posta hesaplarını dahi engellediği, telefonlarına çıkmadığı gündeme geldi.

Bir grup yerel Afgan çalışan, dün İsveç'in Expressen gazetesine e-posta göndererek, e-posta adreslerini bloke eden ve aramalarına cevap vermeyen İsveçli eski meslektaşları tarafından terk edildiklerini anlattı.