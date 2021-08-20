Merkel’den Moskova’ya veda ziyareti: Putin çiçekle geldi

GÖRÜŞMEYE ÇİÇEKLE GELDİ

Rusya Lideri Putin ise, basın açıklaması öncesi Başbakan Merkel ile görüşmeye çiçekle geldi. Görüşme öncesinde ise ikili, yaptığı açıklamalarda karşılıklı olarak sıcak mesajlar verdi. Rusya lideri Putin yaptığı açıklamada, Almanya'nın, Rusya için hem Avrupa'da, hem de dünyada ana ortaklardan biri olduğuna dikkat çekerken Almanya ile Rusya arasındaki artan ticarete vurgu yaptı.