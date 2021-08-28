ABD Başkanı Biden, Afganistan’da yeni saldırının sinyalini verdi! Kritik saatleri ABD’li komutan bildirdi

"SALDIRIYA KARIŞAN HERKESİ YAKLAMAYA VE BEDELİNİ ÖDETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Afganistan'ın başkenti Kabil'de askerlerimize ve masum sivillere yapılan saldırıdan sorumlu grubun peşine düşeceğimizi söylemiştim, düştük. Bu son değildi, bu menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz. ABD'ye zarar vermek veya birliklerimize saldırmak isteyenlere karşılık vereceğimizden asla şüphe duyulmasın. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'ye bu görevdeki liderliği ve Afganistan'daki birliklerimizin güvenliğine olan bağlılığı için teşekkür ettim" dedi.