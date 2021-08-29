ABD’de 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı

KATRİNA KASIRGASI'NDAN DAHA GÜÇLÜ
New Orleans şehrini kategori 3 seviyesinde vuran Katrina Kasırgası'nın 16'ncı yıl dönümünde, şehir bu sefer de Ida'nın tehdidi altında. Katrina Kasırgası nedeniyle şehrin yüzde 80'ini su basmış bin 800'den fazla can kaybı yaşanmış, 100 milyar dolardan fazla maddi hasar meydana gelmişti.
Katrina Kasırgası ile aynı günde karaya ulaşan Ida Kasırgası'nın şiddetli rüzgar ve okyanus kıyısında yüksek dalgalara sebep olarak bölgede yıkıcı olması bekleniyor. Saatteki hızı 240 km'ye ulaşan şiddetli rüzgar ile birlikte ilerleyen Ida'nın 16 yıl önce etkili olan kategori 3 seviyesindeki Katrina Kasırgası'ndan daha güçlü olduğu görülüyor.
Ida Kasırgası'nın bugün Luisiana, Alabama ve Mississippi
eyaletlerinde şiddetli fırtına şeklinde etkisini göstermesi beklenirken ara ara şiddetli hortumların da görülebileceği ifade edildi.