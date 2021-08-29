ABD’de 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı

Louisiana Valisi John Bel Edwards, Ida'nın son 150 yılda eyaleti vuran en büyük fırtınalardan birine sebep olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Komşu Mississippi eyaleti Valisi Tate Reeves ise kasırga sebebiyle eyalette olağanüstü hal ilan etmişti. Meksika Körfezi'ndeki 80'den fazla petrol kuyusu da tahliye edilirken bölgenin petrol ve gaz üretiminin yarısı durdurmuştu. Yetkililerin Louisiana'da tahliye kararına uyan on binlerce kişi adeta kaçarak eyaleti terk etmiş, trafikteki yoğunluk nedeniyle bazı otoyollarda tıkanma olmuştu.