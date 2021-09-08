Fransa’nın DEAŞ’a desteği belgelendi

Anadolu Ajansı
(AA), hakkında Suriye
'deki faaliyetlerini yürütmek için DEAŞ'a ödeme yaptığı gerekçesiyle "insanlığa karşı suça iştirak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Lafarge
'ın Fransız devletinin bilgisi dahilinde bu ilişkiyi yürüttüğüne ilişkin belgelere ulaştı. Lafarge'ın ilişki ağını, Suriye'deki terör örgüleriyle iş birliğini ve faaliyetlerini yürütebilmek için yaptığı görüşmelerini bölgeden haber almak için kullanan Fransız istihbarat ajanslarının, şirketi yaptıklarının suç olduğu konusunda uyarmadığı da belgelerde yer aldı. Belgelerde Lafarge şirketi ile Fransız istihbarat servisi arasındaki ilişkinin 22 Ocak 2014'te şirketin güvenlik müdürü Jean Claude Veillard
'ın İçişleri Bakanlığı
istihbaratına ait bir adrese gönderdiği e-postayla başladığı anlaşılıyor. Şirket yetkilisi Veillard, mailinde Lafarge'ın Suriye'de halen aktif olduğunu ve çalışmalarının devam edebilmesi için "yerel aktörlerle" ilişki kurması gerektiğini belirtti.
AJANDAN KRİTİK İTİRAFLAR
Lafarge-terör örgütü ilişkilerinin skandal olarak Fransa
gündemine gelmesi ve konunun mahkemeye yansımasının ardından 18 Kasım 2018'de AM 02 kod isimli istihbarat mensubu, mahkemede ifade verdi. İfade tutanağına göre görevli, Lafarge'ın Suriye'deki bilgi kaynakları olduğunu kabul etti. İstihbaratçı, hakime Fransız gizli servislerinin Lafarge fabrikasından nasıl faydalandıklarını anlattı. Tutanaklarda istihbaratçı, 2012-2014 döneminde Lafarge tarafından Suriye'deki (Nusra Cephesi
dahil) tüm silahlı gruplara çimento gönderildiğini söyleyerek DEAŞ'ı bunun dışında tutmadı. İstihbaratçı mahkemede, "Lafarge'ın çalışmalarına devam etmesini fırsat bilerek duruma tamamen fırsatçı şekilde yaklaştık" dedi.
MÜDÜRÜN E-POSTA TRAFİĞİ
LAFARGE Güvenlik Müdürü Claude Veillard ile Fransız İçişleri Bakanlığı
istihbaratı arasındaki e-posta trafiğinde 1 Eylül 2014'te DEAŞ'a çimento gönderilmesi işinin ayrıntıları ele alındı. Fransız istihbaratının kullandığı, "DEAŞ'a giden çimentoyla ilgili daha fazla detay verebilir misiniz?" şeklindeki ifadesinden, Lafarge'ın söz konusu dönemde terör örgütüyle ilişkisinden Fransız devletinin haberdar olduğu açık şekilde görülüyor. Belgelerde, 2013 ve 2014 yılları arasında 30'dan fazla yazışma olduğu dikkati çekiyor. DEAŞ'ın, temin ettiği çimentolarla Koalisyon
güçlerine karşı güçlü sığınak ve tüneller inşa ettiği biliniyor.
İSTİHBARATA DÜZENLİ BİLGİ AKIŞI
LAFARGE'IN terör örgütlerine finansman sağlayarak insanlığa karşı suç işlemekle suçlandığı dönemde şirketin güvenlik müdürü Veillard, 30 Kasım 2017'de polise ifade verdi. İfade tutanağına göre Veillard, ifadesi boyunca yaptığı her şeyden Fransız devlet ve istihbarat kurumlarını haberdar ettiğini kanıtlamaya çalıştı. Veillard'ın çatışmalar ve silahlı gruplar arasındaki askeri dengelere dair saha bilgilerini Fransız istihbaratına aktardığı anlaşıldı. Söz konusu notlardan birinin üzerinde Ekim 2013'te Veillard tarafından elle "Fransız dış istihbaratına (DGSE) gönderildi" yazılmış bir nota rastlandı.
İFŞAATLAR ÖRTBAS EDİLECEK KORKUSU
FRANSA'DA 2016'da, Lafgarge'ın Suriye'de haraç vererek DEAŞ'ı finanse ettiği haberleri çıktı. Şirket Çelebiye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için DEAŞ'a ödeme dışında örgütten malzeme ve akaryakıt temin etti. Haziran 2018'de şirketin 8 yöneticisine terörizmi finanse etmek, insanlığa karşı işlenen suçlarda iş birliği yapmak gibi suçlamalar yöneltildi. Kasım 2019'da suçlamalar düşürüldü. Buna tepki gösteren sivil toplum kuruluşları konuyu Fransız Yargıtayına taşıdı. Yargıtay da şirketin "terörü finanse ettiği suçlamasını" teyit etti.
13 MİLYON EURO ÖDEME
Lafarge DEAŞ'tan önce de teör örgütü YPG'ye hizmet vermişti. Çimento şirketi, Suriye'nin kuzeyindeki Celebiye'de bulunan tesisin açık kalması için terör örgütlerine 13 milyon Euro ödedi. DEAŞ ve YPG'nin kullandığı fabrikanın yanında, Amerikan üssü de bulunuyor.