Şok Pegasus iddiası! Almanya gizlice anlaştı 50 bin telefon hedefte

Hatta bir iddiaya göre Pegasus, söz konusu beş ülkenin sınırlarına girdiği anda kendini imha ediyor. Bu özellik, istihbarat fonksiyonu olan bir teknoloji ürünü için stratejik bir konu. Pegasus'un en büyük özelliklerinden biri de bu tip bir "self-destruction" (kendini imha etme) niteliğine sahip olması. Diğer yandan NSO şimdiye kadar 90 ülkenin Pegasus'u satın alma talebini reddetmiş. Burada da Tel Aviv'in çıkarlarının göz önünde tutulduğu görülüyor.