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Giriş Tarihi: 16.9.2021 23:07 Son Güncelleme: 16.9.2021 23:08

Paşinyan'dan gerilimi tırmandıracak sözler: İzin vermeyeceğiz

Paşinyan’dan gerilimi tırmandıracak sözler: İzin vermeyeceğiz

Ermenistan'da Dağlık Karabağ'da yaşanan hezimentinin yankıları sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan gerilimi tırmandıracak açıklamalar geldi. Ermenistan ile 10 Kasım tarihinde Azerbaycan ve Rusya liderleriyle imzalanan anlaşmada Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı için koridor açılacağı ifade edilmişti. Ancak Paşinyan son açıklamalarında o anlaşmaya uymayacağını ifade etti.

Ermenistan, 10 Kasım tarihinde Azerbaycan ve Rusya liderleriyle imzalanan anlaşma ile Karabağ'dan çekilmişti.A nlaşmaya göre; Ermenistan'dan Karabağ'a erişimine sağlayan yola karşılık, Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı için koridor açılacak, Türk ve Rus barış gücü bölgeye konuşlanacaktı.

ANLAŞMANIN EN ÖNEMLİ MADDESİ

Koridor, anlaşmadaki Azerbaycan ve Türkiye lehine olan en önemli maddeydi.

PAŞİNYAN "İZİN VERMEYECEĞİM" DEDİ

Ancak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Paşinyan "Nahçıvan'dan Azerbaycan'a geçiş için Koridor oluşmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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Paşinyan'dan gerilimi tırmandıracak sözler: İzin vermeyeceğiz
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