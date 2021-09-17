Donald Trump’tan olay sözler! ’ABD diye bir ülke kalmayacak’ deyince...

ABD eski Başkanı Donald Trump, Newsmax televizyonunda canlı yayına katıldı. Gerçekleştirilen özel röportajda Trump'ın sözleri çok konuşuldu. Trump, "2022 ve 2024'te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak" dedi. Bu sözler üzerine röportaj sonlandırıldı.
"ELİMİZDE ABD DİYE HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK"
Trump önümüzdeki 3 yıl içerisinde "ABD diye bir ülkenin kalmayacağını" öne sürdü. Newsmax televizyonuna röportaj veren Trump, "ABD daha önce hiç olmadığı kadar raydan çıktı. 2022 ve 2024'te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak" dedi.
"TÜM DÜNYADA ALAY KONUSUYUZ"
Trump konuşmasında ABD Başkanı Biden'ı da hedef aldı. Afganistan'dan çekilme sırasında yaşanılanları ve Meksika sınırındaki gelişmelere dikkat çeken Trump, "Tüm dünyada alay konusuyuz" dedi.
RÖPORTAJ SONLANDIRILDI
Trump'ın dikkat çeken bu sözlerinin ardından sunucu Sean Spicer röportajı sonlandırdı.