Donald Trump’tan olay sözler! ’ABD diye bir ülke kalmayacak’ deyince...

"ELİMİZDE ABD DİYE HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK"

Trump önümüzdeki 3 yıl içerisinde "ABD diye bir ülkenin kalmayacağını" öne sürdü. Newsmax televizyonuna röportaj veren Trump, "ABD daha önce hiç olmadığı kadar raydan çıktı. 2022 ve 2024'te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak" dedi.