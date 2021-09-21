Almanya’da korkunç cinayet! Maske takmasını isteyen kasiyeri öldürdü

Katile sempati gösteren ve korona virüsü inkar eden aşırı sağcı gruplardan Querdenker (Aykırı Düşünenler) tarafından sosyal medyada dolaşan mesajlara yanıt veren Dışişleri Bakanı Heiko Maas
, Querdenker'in cinayeti kutladığını belirterek, "Bu insanlardan gelen nefret ve kışkırtma toplumumuzu bölüyor ve insanları öldürüyor. Onların toplumumuzda yeri yok" dedi.
Adalet Bakanı Christine Lambrecht
ise cinayetin nefreti körüklemek için kullanılmasının iğrenç olduğunu belirterek, "Devlet, şiddete başvurmak isteyen koronavirüs inkarcılarının radikalleşmesine mümkün olan her yolla karşı koymalıdır" dedi.