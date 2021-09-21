İran Cumhurbaşkanı Reisi’den ABD’ye zehir zemberek sözler: Büyük bir cinayettir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi BM 76. Genel Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, "Büyük bir cinayettir" diyerek ABD'ye ateş püskürdü. Reisi; "ABD emperyalizmi hem ABD içerisinde hem de dışarı da güvenilmezdir. ABD kendi yaşam şeklini değiştirmek yerine, dünya ile savaş şeklini değiştiriyor" dedi.