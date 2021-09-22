Yeni bir soğuk savaş istemiyoruz

Dünya liderleri, Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu için bir araya geldi. New York
'taki BM zirvesi dün 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı. ABD Başkanı Joe Biden
, BM Genel Kurulu
konuşmasında, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı" dedi. ABD Başkanı Biden "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz. İlk kez ABD'nin savaşta olmadığı bir günde karşınıza çıkıyorum" ifadelerini kullandı.
20 YILLIK SAVAŞ BİTTİ
Dünya liderlerine "Güvenliğimiz, refahımız ve özgürlüklerimiz, benim görüşüme göre, daha önce hiç olmadığı kadar birbirine bağlı. Bu yüzden, daha önce hiç olmadığı kadar birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyorum" mesajını veren Biden, ülkesinin askerlerini Afganistan
'da çekmeleriyle ilgili olarak da "Afganistan'da 20 yıllık savaşı bitirdik. Önümüzdeki 10 yıl insanlık için kritik olacak" uyarısında bulundu. Biden, İran
'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti. ABD Başkanı, Filistin - İsrail krizine dair ise bağımsız Yahudi devletine desteklerinin kesin olduğunu, ancak bunu sağlamanın en iyi yolunun egemen bir Filistin devletinin de olacağı "iki devletli çözüm" olduğunu söyledi. Biden ülkesinin Kovid-19 pandemisi ve küresel ısınmayla mücadeleye liderlik edeceğini ancak tek başlarına da hareket etmeyeceklerini vurguladı. ABD Başkanı ayrıca "ABD de dahil hiçbir demokrasi mükemmel değil ama elimizdeki en iyi araç demokrasi" değerlendirmesinde bulundu.