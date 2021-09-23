ABD’de Haitili göçmen krizi sürüyor: Tahliye uçağında kaos

ABD'nin Texas eyaletindeki Del Rio köprüsünün altındaki bir kampta binlerce kişinin kaçak bir şekilde yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Joe Biden yönetimi, Haitilileri sınır dışı etme kararı aldı.

İNSANLIK DRAMI KAMERADA

Yüzlerce Haitili zorla uçaklara bindirilerek, ülkelerine gönderildi.

Sınır dışı edilen Haitililer, Texas uçağına yeniden binmeye çalıştı | Video

Haitilileri, Texas'tan tahliye eden uçağın Salı günü sabah saatlerinde Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'da bulunan havalimanına inmesiyle havalimanında kaos hakim oldu. Uçağın inmesinin ardından çekilen görüntüler, yaşanan kaos ve insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.