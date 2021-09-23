Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de Haitili göçmen krizi sürüyor: Tahliye uçağında kaos
Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:23

ABD’de Haitili göçmen krizi sürüyor: Tahliye uçağında kaos

İHA
ABD’de Haitili göçmen krizi sürüyor: Tahliye uçağında kaos

ABD’nin Texas eyaletinden ülkelerine sınır dışı edilen yüzlerce Haitili, başkent Port-au-Prince’da bulunan havalimanına vardıkları tahliye uçağına yeniden binmeye çalışınca kaos çıktı.

ABD'nin Texas eyaletindeki Del Rio köprüsünün altındaki bir kampta binlerce kişinin kaçak bir şekilde yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Joe Biden yönetimi, Haitilileri sınır dışı etme kararı aldı.

İNSANLIK DRAMI KAMERADA

Yüzlerce Haitili zorla uçaklara bindirilerek, ülkelerine gönderildi.

Sınır dışı edilen Haitililer, Texas uçağına yeniden binmeye çalıştı | Video

Haitilileri, Texas'tan tahliye eden uçağın Salı günü sabah saatlerinde Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'da bulunan havalimanına inmesiyle havalimanında kaos hakim oldu. Uçağın inmesinin ardından çekilen görüntüler, yaşanan kaos ve insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sınır dışı edilen Haitililer, Texas'a geri dönebilmek adına getirildikleri uçağa yeniden binmeye çalıştı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Havalimanı polisinin müdahale etmediği ifade edilen anlarda mürettebat ise çareyi kapıları kapatmakta buldu.

Uçağının kapısının önüne yerleştirilen merdivene yaklaşan Haitilileri engelleyen görevliler, zor anlar yaşadı.

Öte yandan, tahliye edilen Haitililerin kişisel eşyaları da uçaktan havalimanının ortasına fırlatıldı. Haitililer, beyaz poşetlere konulduğu dikkat çeken kişisel eşyalarını tek tek arayarak bulmaya çalıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de Haitili göçmen krizi sürüyor: Tahliye uçağında kaos
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA