New York’ta yoğun diplomasi trafiği: Çavuşoğlu’ndan kritik temaslar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hariciyenin prestij üssü Türkevi'nde devam eden temasları kapsamında Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

YABANCI DÜŞMANLIĞI SORUNUNA ODAKLANDIK

Çavuşoğlu, İspanyalı mevkidaşı Albares ve BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından, "Yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıkla mücadele konularına odaklandık" açıklaması yaptı.

KÜRESEL SORUNLAR MASADA

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "Afganistan, Libya, Suriye ve Afrika'daki gelişmeler dahil güncel küresel sorunları değerlendirdik" ifadesini kullandı.

AFGANİSTAN GÖRÜŞÜLDÜ

Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmesinde de ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya gelen Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin , "New York'taki son günümüze Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Şah Mahmud Kureyşi'yle Afganistan'daki durumu ve ikili ilişkilerimizi değerlendirerek başladık" değerlendirmesinde bulundu.