Yunanistan’da Türkevi hazımsızlığı: Miçotakis görüşmeyi iptal etti...

ABD Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'in New York'taki Türkevi'nin açılışına katılması Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde krize neden oldu. Başpiskopos Elpidophoros, sosyla medyadan Başkan Erdoğan'ı tebrik ettiği paylaşımının altında linç edildi. Mesaja tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis hızını alamayarak görüşme planından da vazgeçti. Edinilen son bilgiye göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis de görüşmeyi iptal etti...