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Haberler Dünya Haberleri İşgalci İsrail askerlerinden yeni skandal! 10 yaşındaki Filistinli çocuğu…
Giriş Tarihi: 24.9.2021 14:47 Son Güncelleme: 24.9.2021 14:52

İşgalci İsrail askerlerinden yeni skandal! 10 yaşındaki Filistinli çocuğu…

AA
İşgalci İsrail askerlerinden yeni skandal! 10 yaşındaki Filistinli çocuğu…

İsrail hükümetinin Batı Şeria’da Filistin halkına uyguladığı zulüm bitmek bilmiyor. Sık sık orantısız müdahaleleriyle Filistinlilere saldıran İsrail askerleri, bu kez de 10 yaşındaki çocuğu darp etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu darp ederek gözaltına aldı.

3 SAAT BOYUNCA GÖZALTINDA TUTTULAR

Filistinli Ziya El-Haddad, İsrail askerlerinin El-Halil'in Eski Şehir bölgesindeki Tel Rumeyde mahallesinde yaşayan kız kardeşinin 10 yaşındaki oğlu İsmail En-Niççe'yi "vahşice" darp ederek gözaltı merkezine aldıklarını belirtti.

Haddad, yeğeninin 3 saat boyunca gözaltında tutulduğunu ifade ederek, El-Halil kentindeki Eski Şehir bölgesindeki çocukların "her gün dehşet dolu bir korku atmosferinde yaşadıklarına ve işgal askerleri tarafından cezalandırmaya maruz bırakıldıklarına" dikkat çekti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerince sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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İşgalci İsrail askerlerinden yeni skandal! 10 yaşındaki Filistinli çocuğu…
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