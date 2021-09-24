İşgalci İsrail askerlerinden yeni skandal! 10 yaşındaki Filistinli çocuğu…

Haddad, yeğeninin 3 saat boyunca gözaltında tutulduğunu ifade ederek, El-Halil kentindeki Eski Şehir bölgesindeki çocukların "her gün dehşet dolu bir korku atmosferinde yaşadıklarına ve işgal askerleri tarafından cezalandırmaya maruz bırakıldıklarına" dikkat çekti.