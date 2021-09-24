Skandal iddia! Ailece sapık çıktılar!

ABD, bugün gündeme düşen cinsel taciz iddiasıyla adeta çalkalandı. Dönemin ABC Haber Müdürü Shelley Ross'un The New York Times'a verdiği röportaj sonrasında itirafları gündeme bomba gibi düştü.
'SARILIP ELLE TACİZ ETTİ' İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!
Shelley Ross, CNN spikeri Chris Cuomo'nun kendisini bir gece eşiyle birlikte katıldıkları partide taciz ettiğini anlattı. Ross, Cuomo'nun partide kendisine sarıldığını ve elle taciz ettiğini vurguladı. Genç kadın, Cuomo'nun "Bunu şimdi yapabilirim, çünkü artık benim patronum değilsin!" diyerek tacizi gerçekleştirdiğini açıkladı.
EŞİ DE TACİZ ANINA ŞAHİT OLDU
Ross, Cuoma'ya "Hayır, bunu yapamazsın!" diyerek geri adım attığını ve CNN spikerini ittiğini belirtti. Deneyimli gazeteci, eşinin de bu anlara şahit olduğunu anlattı.
'ÇOK UTANDIM' DİYEREK MAİL ATTI
Gazeteye röportaj veren gazeteci ayrıca, Cuomo'nun yaptığı bu cinsel taciz sonrasında kendisine mail attığını ve çok 'utandığını', bir ünlünün bu tarz davranışı nedeniyle yakalandığını belirterek eşinden ve kendisinden de özür dilediğini ifade etti.
"CİNSEL BİR ŞEY DEĞİLDİ! ÖZÜR DİLEMİŞTİM"
Konuyla ilgili konuşan CNN spikeri Cuomo, "Shelley ile yaşadığımız şey cinsel bir şey değildi. Bu yaşananlar O ABC'nin haber müdürüyken 16 sene önce biz topluluk içindeyken meydana geldi. O zaman da özür dilemiştim." diye konuştu.
"UTANMIŞ MIYDIN?" DİYE SORDU
Times'a yazan Ross, CNN spikerinin verdiği cevap sonrası, "Benim kendisine sorum o zamanda olduğu gibi yine aynı: Kocamın da gördüğü olay sonrası bu yaptığından utanmış mıydı ya da mahcup olmuş muydu?" diye sordu. Ayrıca deneyimli gazeteci, Cuomo'nun CNN'den istifa etmesini beklemediğini ama 'gazetecilik pişmanlığı' ile 'cinsel ayrımcılık' ve 'iş yerinde cinsiyetçi önyargı' ile ilgili bir araştırma yapmasını istediğini de söyledi.
AİLECEK SAPIK ÇIKTILAR!
CNN spikeri Chris Cuomo'nun kardeşi Eski New York Valisi ve Demokrat Parti üyesi Andrew Cuomo da geçtiğimiz aylarda hakkında cinsel taciz iddiaları nedeniyle suçlanmıştı. Andrew Cuomo yaşananlar nedeniyle görevinden istifa etmişti.