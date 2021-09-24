Skandal iddia! Ailece sapık çıktılar!

ABD, bugün gündeme düşen cinsel taciz iddiasıyla adeta çalkalandı. Dönemin ABC Haber Müdürü Shelley Ross'un The New York Times'a verdiği röportaj sonrasında itirafları gündeme bomba gibi düştü.

'SARILIP ELLE TACİZ ETTİ' İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!

Shelley Ross, CNN spikeri Chris Cuomo'nun kendisini bir gece eşiyle birlikte katıldıkları partide taciz ettiğini anlattı. Ross, Cuomo'nun partide kendisine sarıldığını ve elle taciz ettiğini vurguladı. Genç kadın, Cuomo'nun "Bunu şimdi yapabilirim, çünkü artık benim patronum değilsin!" diyerek tacizi gerçekleştirdiğini açıkladı.

EŞİ DE TACİZ ANINA ŞAHİT OLDU

Ross, Cuoma'ya "Hayır, bunu yapamazsın!" diyerek geri adım attığını ve CNN spikerini ittiğini belirtti. Deneyimli gazeteci, eşinin de bu anlara şahit olduğunu anlattı.

'ÇOK UTANDIM' DİYEREK MAİL ATTI

Gazeteye röportaj veren gazeteci ayrıca, Cuomo'nun yaptığı bu cinsel taciz sonrasında kendisine mail attığını ve çok 'utandığını', bir ünlünün bu tarz davranışı nedeniyle yakalandığını belirterek eşinden ve kendisinden de özür dilediğini ifade etti.