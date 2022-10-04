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Giriş Tarihi: 5.10.2022

2022 Nobel Fizik Ödülü’nü üç bilim insanı kazandı

2022 Nobel Fizik Ödülü’nü üç bilim insanı kazandı
2022 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı. Ödülü kuantum mekanikleri konusundaki çalışmalarından ötürü Fransız fizikçi Alain Aspect, Amerikalı teorik ve deneysel fizikçi John F. Clauser ve Avusturyalı kuantum fizikçisi Anton Zeilinger kazandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün, üç bilim insanına, "dolanık fotonlarla ilgili deneyler, Bell eşitsizliklerinin bozulduğunun gösterilmesi ve kuantum enformasyon biliminde öncülükleri" vesilesiyle verildiği açıklandı. Açıklamada, Aspect, Clauser ve Zeilinger'ın bu çığır açan deneylerle, dolanık durumdaki parçacıkların kontrol edilmesi ve araştırılması potansiyelinin varlığını ortaya koyduğu belirtildi.
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2022 Nobel Fizik Ödülü’nü üç bilim insanı kazandı
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