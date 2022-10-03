2022 Nobel Tıp Ödülü’nün sahibi belli oldu!

İMKANSIZ BİR ŞEYİ BAŞARDI

Akademi yaptığı basın açıklamasında, "Svante Paabo, imkansız bir şeyi başardı" sözlerine yer verdi.

TARTIŞMASIZ EN PRESTİJLİ ÖDÜL

Bilim dünyasının tartışmasız en prestijli ödülleri arasında yer alan ödül, İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nün Nobel Meclisi tarafından veriliyor ve 10 milyon İsveç kronu (900,357 $) değerinde.