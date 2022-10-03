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Giriş Tarihi: 3.10.2022 12:48 Son Güncelleme: 3.10.2022 12:52

2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu!

2022 Nobel Tıp Ödülü’nün sahibi belli oldu!

Son dakika haberi: 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı. Haberi duyuran Akademi, "Paabo imkansız bir şeyi başardı" sözlerine yer verdi.

Son dakika haberleri: 2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi İsveçli bilim insanı ve biyolog Svante Paabo oldu. Paabo bu ödüle 'soyu tükenmiş homininilerin genomları ve insan evrimi hakkındaki keşifleri nedeniyle' aldı.

İMKANSIZ BİR ŞEYİ BAŞARDI

Akademi yaptığı basın açıklamasında, "Svante Paabo, imkansız bir şeyi başardı" sözlerine yer verdi.

TARTIŞMASIZ EN PRESTİJLİ ÖDÜL

Bilim dünyasının tartışmasız en prestijli ödülleri arasında yer alan ödül, İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nün Nobel Meclisi tarafından veriliyor ve 10 milyon İsveç kronu (900,357 $) değerinde.

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2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu!
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