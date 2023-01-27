2023 BU dünya’ya 3600 kilometre yaklaştı

Minibüs büyüklüğündeki 2023 BU, bugüne kadar Dünya'ya en çok yaklaşan asteroitlerden biri oldu. Asteroit, Dünya'ya 3600 kilometre yaklaştı. 2023 BU, dün saat 03.27'de Güney Amerika'nın en güneyindeki noktadan geçti. Asteroit böylece Dünya'ya, genelde 36 bin kilometre mesafede seyreden uydulardan çok daha fazla yaklaştı. Asteroidi geçen hafta sonu Kırım'dan amatör gökbilimci Gennadiy Borisov tespit etmişti. 3.5 metreye 8.5 metre boyutlarında olduğu hesaplanan asteroit, Dünya'ya çarpacak bir yörüngeden geçse bile atmosferde büyük bir yangın topu halinde parçalanacaktı. 2023 BU'nun Dünya'ya yaklaşmadan önce hemen hemen yuvarlak olan ve normalde 359 günde tamamladığı yörüngesini, Dünya'nın yerçekimi kuvveti nedeniyle oval bir hal alıp 425 günde tamamlayacağı belirtiliyor.