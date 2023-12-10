2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu





NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ İRANLI MOHAMMADİ'YE VERİLMİŞTİ

Nobel Barış Ödülü ise Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle geçtiğimiz ekim ayında, "İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı insan hakları ve özgürlükleri" mücadelesinden dolayı İranlı Narges Mohammadi'ye verilmişti. İran tarafından 13 kez tutuklanan, 5 kez mahkum edilen, 31 yıl hapis cezasına çarptırılan ve şu anda cezaevinde bulunan Mohammadi'nin yerine ödülü, çocukları Kiana ile Ali Rahmani'ye teslim edilmişti.