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Giriş Tarihi: 30.12.2024 17:05

2024 dünya nüfusu belli oldu: 82 milyon kişilik artış söz konusu

Almanya, 2024 yılının dünya nüfusunu belirledi. Bir önceki yıla göre insan sayısı 82 milyon arttı.

DHA
2024 dünya nüfusu belli oldu: 82 milyon kişilik artış söz konusu

Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW), 2024 yılı dünya nüfusunu açıkladı. DSW açıklamasında, 2024 yılında dünya nüfusunun bir önceki yıla oranla 82 milyon arttığını bildirdi. Nüfus artışının daha çok Afrika'da gözlendiği aktarılırken önümüzdeki 20 yıl içinde Afrika'da yaşayan insan sayısının iki kattan daha fazla artabileceği belirtiliyor.

Yeni yıl itibarıyla dünyada 8 milyar 56 milyon insanın hayatta olacağı öngörülürken DSW'ye göre, nüfus artışı devam etse de artışın yavaşladığı ve dünya genelindeki kadınların ortalama 2,2 çocuğu olduğu ifade edildi.

Dünya nüfusunun 2080'lerde 10 milyarı bulabileceğini açıklayan DSW, Almanya'nın nüfusunun yıl boyunca aynı seviyede kaldığını ve yaklaşık 84 milyon olduğunu bildirdi.

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2024 dünya nüfusu belli oldu: 82 milyon kişilik artış söz konusu
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