2025’in iki yüzü

Anadolu Ajansı'nın (AA) 2025 yılında objektifine yansıyan kareler, Batı dünyasının gündemi ile Gazze'de yaşanan insani dram arasındaki derin çelişkiyi ortaya koydu. Çalışma, iki farklı dünyanın aynı zaman diliminde yaşadığı gerçeklikleri gözler önüne serdi.

Örneğin 22 Eylül 2025'te İngiltere'de düzenlenen Londra Moda Haftası'nda Hengdi Wang'in 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonu tanıtılırken; 10 Eylül 2025'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere bir hayır kurumu tarafından yemek dağıtımı yapılmıştı.

EBU UBEYDE ŞEHİT OLDU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Muhammed Sinvar ile askeri sözcü Ebu Ubeyde'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini resmen açıkladı.