2026 Nobel Fizik Ödülü Francis Halzen'e verildi
2026 Nobel Fizik Ödülü, IceCube Nötrino Gözlemevi'ne yaptığı katkılar ve astrofiziksel yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle Belçikalı fizikçi Francis Halzen'e verildi. Ödül heyecanı yarın Edebiyat kategorilerinin sahiplerinin duyurulmasıyla devam edecek. Nobel Barış Ödülü'nün sahibi ise cuma günü açıklanacak. Serinin son ödülü olan Ekonomi Bilimleri dalındaki Nobel Anma Ödülü'nün sahibi de 12 Ekim'de kamuoyuna duyurulacak. Ödüller, Nobel geleneğinin en önemli tarihlerinden biri olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.
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