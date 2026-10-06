2026 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu
İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen basın toplantısında, 2026 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2026 Nobel Tıp Ödülü'ne, Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel layık görüldü. Deisseroth, Hegemann ve Nagel, canlı hücrelerin aktivitelerini ışık kullanarak kontrol etmeyi sağlayan bir biyoteknoloji ve sinirbilim yöntemi olan optogenetik alandaki çalışmalarından ve ışıkla kontrol edilen iyon kanallarıyla ilgili keşiflerinden dolayı ödülün sahibi oldu.
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