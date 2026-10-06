2026 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2026 Nobel Tıp Ödülü’nün sahipleri belli oldu
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen basın toplantısında, 2026 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2026 Nobel Tıp Ödülü'ne, Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel layık görüldü. Deisseroth, Hegemann ve Nagel, canlı hücrelerin aktivitelerini ışık kullanarak kontrol etmeyi sağlayan bir biyoteknoloji ve sinirbilim yöntemi olan optogenetik alandaki çalışmalarından ve ışıkla kontrol edilen iyon kanallarıyla ilgili keşiflerinden dolayı ödülün sahibi oldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSVEÇ

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