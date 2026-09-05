2027’de kavrulacağız

Birleşmiş Milletler, El Nino hava olayının eşi benzeri görülmemiş bir hızla büyüdüğünü belirterek küresel sıcaklık rekorlarının kırılacağı uyarısında bulundu. BM Genel Sekreteri António Guterres de kaybedilecek bir dakikanın bile kalmadığını ve iklim kriziyle mücadelenin hızlanması gerektiğini söyledi. Son bin yılın en büyüğü olması beklenen doğa olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olacağı tahmin ediliyor.

KÜRESEL FELÂKETLER

Yükselen sıcaklıkları şimdiden yıkıcı sonuçlar doğurmaya başladı. Endonezya'daki devasa orman yangınlarının yayılması ve Hindistan'da muson yağmurlarının zayıflaması krizin ilk işaretleri olarak öne çıkıyor. Avustralya'da yangın riskinin tırmanması, Güney Amerika'da taşkınların yaşanması bekleniyor. Bu durum, gıda fiyatlarını dünya çapında tırmandırırken tarımsal verimliliği de doğrudan baltalıyor. İngiltere gibi ılıman coğrafyalarda dahi 2026, tarihin en verimsiz hasat dönemlerinden biri oldu.

AÇLIK TEHLİKESİ

Dünya Gıda Programı, bu aşırı hava koşullarının yaklaşık 50 milyon insanı doğrudan açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını öngörüyor. Uzmanlar, karbon salımı düşürülmediği takdirde bu yıkıcı döngünün vahim bir tablo yaratacağını söylüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör