21 bin çocuk kayıp

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 360 Filistinli daha hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren soykırımda ölen Filistinli sayısı 37 bin 626'ya yükseldi. İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children ise Gazze'de 21 bine yakın çocuğun ailesinden ayrı, enkaz altında, gözaltında olduğunu, isimsiz veya toplu mezarlara defnedildiğini açıkladı.Açıklamada, toplu mezarlara gömülen çocuklarda işkence izleri bulunduğuna işaret edilerek, "9 Haziran itibarıyla 250 civarında Batı Şerialı çocuk, İsrail'in gözaltı sistemi içinde kayıp" ifadeleri kullanıldı. Save the Children Orta Doğu Bölge Direktörü Jeremy Stoner, Gazze'yi "çocuk mezarlığına" benzetti.17 bin çocuğun ailesinden ayrı düşmüş veya refakatçisiz şekilde kayıp olduğu kaydedilen açıklamada, yaklaşık 4 bin çocuğun ise enkaz altında, toplu mezarlarda ya da isimsiz mezarlarda olduğunun tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "Hiçbir ebeveyn, çocuğunun cesedini bulmak için molozları veya toplu mezarları kazmak zorunda kalmamalı" denildi.Save The Children'ın raporuna göre Gazzeli binlerce çocuğun akıbeti hiçbir zaman bilinmeyecek...İsrail, Gazze'ye 75 bin tondan fazla bomba attı. Bu 6 atom bombasına denk geliyor. Evlerin yüzde 60'ı yok oldu. 4 binden fazla çocuk enkaz altında.17 bin çocuk refakatçisiz ve öksüz kaldı. Bu çocukların akıbetlerinin tespiti, İsrail'in saldırıları nedeniyle imkansız.Çocukların vücutları halihazırda gelişim aşamasında olduğu için yetişkinlere göre bombalardan ölümler yetişkinlere oranla 7 kat fazla oluyor. Adli tıp uzmanları da Gazze'ye giremiyor. Dolayısıyla yüzlerce çocuğun cansız bedeninde kimlik tespiti yapılamıyor.Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze Şeridi'nde çok sayıda toplu mezarın bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, toplu mezarlara gömülen çocuklarda işkence izleri bulunduğuna işaret edildi.İsrail, 9 aydır Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da binlerce çocuğu tutukladı. Tutuklu çocukların tam sayısı bilinmiyor. Save The Children'ın raporuna göre çok sayıda çocuk, Gazze dışına çıkarıldı. Bu çocuklara ne olduğuna dair de herhangi bir bilgi bulunmuyor.Kamal Adwan Hastanesi'nde 2 bebek daha yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti. Açlık ve susuzluktan dolayı bilinen ölü sayısı 40'ı geçti. Öte yandan Gazze Şeridi'nde yaşanan ciddi gıda kıtlığı nedeniyle son kullanma tarihi geçmiş konserve yiyecekleri yiyen Filistinliler arasında zehirlenme vakaları görülüyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun silah şikayetinin ardından ABD'ye ait silah ve mühimmat taşıdığı tahmin edilen bir kargo uçağı Ben Gurion Havalimanı'na indi. İsrail ordu radyosunun haberinde, "ABD'ye ait C17 tipi kargo uçağı İsrail'e indi" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde binlerce füze görüldü.Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırılarının son aşamasına gelindiğini belirterek İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı daha fazla askeri kuzey sınırına gönderme hazırlığında olduğunu söyledi. Uzmanlar içeride ve dışarıda baskı altında olan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki soykırımı unutturmak ve ABD'nin tam desteğini yeniden kazanmak için Lübnan'a yöneldiğini dile getiriyor. Netanyahu, Gazze'deki saldırılarının ise sonunun görünmediğini de söyledi. Netanyahu, "Hamas'ın yok edilmesi hedefine ulaşılana kadar ancak kısmi bir ateşkesi kabul edebileceklerini" söyledi. İsrail ile Hizbullah arasındaki son savaş 2006 yılının temmuz ayında yaşanmış ve 34 gün sürmüştü. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Washington'da ABD'li yetkililerle bir araya geldi.