2180 aileyi tamamen yok ettiler

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı dün 71 kişi daha artarak 52 bin 314'e çıktı. Ölenlerin yüzde 65'inin kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu bildirildi.

SOYKIRIM DEĞİL DE NE

Toplamda 18 bini aşkın çocuk ile 12 bin 400'ün üzerinde kadın öldürüldü.

2 bin 180 ailenin tamamen sicilden silindi.

5 bin 70 ailenin sadece 1 ferdi hayatta kaldı.

1400'ü aşkın sağlıkçı, 113 sivil savunma çalışanı, 212 gazeteci, 750'yi aşkın insani yardım görevlisi, 13 bin öğrenci, 800 öğretmen ve eğitim görevlisi, 150 üniversite hocası ve araştırmacı saldırılarda öldü.

Gazze Şeridi'ne 57 gündür uygulanan insani yardım ambargosu nedeniyle oluşan gıda güvensizliği çocuklar için büyük risk oluşturuyor.

Tüm bu felaketlere ek olarak yakıt eksikliği sebebiyle ambulans, itfaiye ve sivil savunma araçları gibi insani görevler yürüten 12 araçtan 8'inin kullanılamadığı açıklandı. İsrail geçtiğimiz hafta da arama kurtarma çalışmalarında kullanılan 30 vinci bombalamıştı.

İsrail'in hapishanelerindeki hasta Filistinlileri, kasıtlı olarak farklı cezaevlerine naklederek, hastalık ve salgınların tutuklular arasında yayılmasına neden olduğu belirtildi.

KATİL İSRAİL, DÜNYA MAHKEMESİ'NDE YARGILANIYOR

Dünya Mahkemesi olarak kabul gören Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmaları dün başladı. Hollanda'nın Lahey kentinde 5 gün sürecek duruşmalarda Türkiye de yarın İsrail aleyhine sözlü sunum yapacak. Dün Filistin adına sunum yapan avukatlar, İsrail'in BM çalışanlarına yönelik saldırıları ve yardım çalışmalarını engellemesinin "uluslararası hukuka aykırı olduğunu" bildirdi. Birkaç ay içinde açıklanması beklenen sonuçların İsrail'e karşı uluslararası alanda önemli etkilere neden olması bekleniyor.

İTİRAF: HAMAS'I YENEMEDİK

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, "İsrail ordusu Hamas'ı yenemedi, Gazze'deki yıkım sahte bir zafer izlenimi vermek için" dedi. İsrail ordusunda Şikâyet Komitesi Başkanı olarak görev yapan eski Tümgeneral Brik, Maariv gazetesinde "İsrail ordusu Hamas'ı neden yenemiyor?" başlıklı makalesinde ayrıca "İsrail ordusu başarılı olamayacak" dedi.