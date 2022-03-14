22 yıl sonra 4 çocukla eve döndüler

Arjantinli Zapp çifti, 22 yıl önce çıktıkları dünya turunu 4 çocukla tamamlayarak ülkelerine döndü. Çocukluk arkadaşı olan Candelaria
(51) ve Herman Zapp
(53) 1996'da evlendi. Çift, 1928 model Graham
- Paige 610 model araçlarıyla Arjantin
'den Alaska
'ya doğru yola çıktı. 6 ay olarak planladıkları bu ilk gezileri 4 yıl sürdü. Yıllar sonra ülkeleri Arjantin'e dönen çiftin gezi güzergahındaki ABD
'de oğulları Pampa
(19) doğdu. İlk gezilerinden büyük keyif alan ve dünyayı görmeye karar veren Zapp çifti, yeniden yollara düştü. Geçimlerini seyahat üzerine seminerler ve katıldıkları etkinliklerden kazanan çift, yeni ülkeler görmeye devam etti.
KAHRAMAN GİBİ KARŞILAMA
Çiftin, 16 yaşındaki ikinci çocukları Arjantin'de, 14 yaşındaki üçüncü çocukları Kanada
'da ve 12 yaşındaki son çocukları da Avustralya
'da dünyaya geldi. Arjantinli yetkililerin de desteğiyle çocuklar eğitimlerini uzaktan sürdürdü. Tam 362 bin kilometre yol yapan aile, 102 ülke gezdi. Dönüşte "Hayallerimi gerçekleştirmiş olmak inanılmaz bir duygu. Dünyanın her yerinden dost edindik" diyen Candelaria, yaşadıkları maceranın kendilerine çok şey kattığını dile getirdi. Yolculukları boyunca dünya basınında da yer alan Zapp ailesi, Arjantin'e döndüklerinde milli kahraman gibi karşılandı.