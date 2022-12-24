250 milyon kişi hayati tehlike altındatehlike

ABD ve Kanada'da Noel Bayramı öncesinde 250 milyon kişi hayati tehlike yaratan dondurucu kış koşullarıyla karşı karşıya. ABD'de 12 eyalette acil durum önlemleri alındı ve şu ana kadar en az 19 kişi hayatını kaybetti. Cuma günü 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı ve binlerce uçuş iptal edildi. Fırtına, Teksas'tan Quebec'e, 3 bin 200 kilometreden fazla uzanıyor. BBC'nin haberine göre hava basıncının hızla düşmesi ve bir fırtınanın şiddetini artırmasıyla ortaya çıkan 'bomba siklonu', ABD-Kanada sınırındaki Büyük Göller'e kar fırtınası koşullarını getirdi. Kanada'da Ontario ve Quebec, Kuzey Kutbu'ndaki soğukların etkisi altında ve yüz binlerce kişinin elektriği kesildi. ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.