2.6 milyon kişi karanlıkta kaldı... Milton yıkıp geçiyor

ABD'de son 100 yılın en şiddetli kasırgası, ulaştığı kentlerde hayatı felç etti. Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, yaklaşık 2.6 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı. Hızı saatte 165 km'ye düşen kasırganın şiddetinin en yüksek derece olan 5'ten 3'e inmesine rağmen etkili olduğu yerlerde can kayıplarının yaşandığı belirtildi. St. Lucie'deki yetkililer, karavan tipi evlerin bulunduğu bir yerleşimde birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Söz konusu kasırga nedeniyle yaklaşık 2.6 milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. St. Petersburg bölgesinde su şebekesinin zarar görmesi nedeniyle içme suyu hizmeti geçici olarak durduruldu. Bazı evlerin hasar gördüğü ve bir vincin devrildiği bölgede bir stadyumun da çatısı çöktü.Eyaletteki 51 bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, 31 bölgeye tahliye emri verildi. CNN International'da yer alan haberde yerel yetkililerin, bölge halklarına "Güvenli yerlere gitmeyenlere kollarına ve bacaklarına isimlerini ve sosyal güvenlik numaralarını yazmalarını tavsiye ediyoruz" uyarısı yaptığı kaydedildi. Milton Kasırgası'nın Florida yarımadasını geçip Atlantik Okyanusu'na yönelmesi, şiddetli yağışla birlikte iç kesimlerde sellere neden olması bekleniyor.