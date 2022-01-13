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Giriş Tarihi: 14.1.2022

27 milyon dolarlık özel jetle akşam yemeğine

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27 milyon dolarlık özel jetle akşam yemeğine
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in lüks hayatı gündem olmaya devam ediyor. Ronaldo, hamile olan sevgilisiyle birlikte akşam yemeği için 27 milyon dolarlık (368 milyon lira) özel jetiyle İspanya'ya uçtu. Çift, başkent Madrid'deki üç Michelin yıldızlı "Amos" adlı restoranda şef Jesus Sanchez'in hazırladığı yemekleri yedi ve şehrin ünlü oteli Rosewood Villa Magna Hotel'de konakladı. İspanyol basınına konuşan kaynaklar, ikilinin birbirlerinin gözlerinin içine bakarak yemek yediğini, Rodriguez'in karnının iyice belirginleşmiş olduğunu söyledi.
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27 milyon dolarlık özel jetle akşam yemeğine
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