28 Şubat zihniyetine karşı yürüyüş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ne yönelik söylemleri protesto etmek için "Anavatana Saygı, Vefa'ya Çağrı" yürüyüşü yapıldı. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen yürüyüşe YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay ile çok sayıda vatandaş katıldı. Göstericiler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ne yönelik söylemleri protesto etti. Yürüyüşe katılanlar, "Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak", "Go home değil, welcome", "Geldik yerleştik tek derdimiz kardeşlik" pankartları taşıdı. KKTC Bakanlar Kurulu tarafından liselerde öğrencilerin başörtüsü takabilmesini serbest bırakan, ortaöğretimde kılık kıyafeti belirleyen disiplin tüzüğünde yapılan değişiklikler sürecinde bazı çevreler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi'ni hedef alan söylemlerde bulunmuştu.

HER ZAMAN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ desteğinde yapılacak Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi temel atma töreninde konuştu. Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında yer alan tarihi duruşunun asla değişmeyeceğini belirterek "Bugün olduğu gibi gelecekte de koşullar ne olursa olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanında, Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.