280 bin Suriyeli evlerine döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriyeli mülteciler ve ülke içinde yerinden edilen kişilerin geri dönüşlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Grandi, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana 280 bin Suriyeli mültecinin ülkesine döndüğünü tahmin ettiklerini bildirdi. Grandi, Suriye'de Esad rejiminin 8 Aralık 2023'te devrilmesinden bu yana 280 bin Suriyeli mülteci ile ülke içinde yerinden edilen 800 binden fazla kişinin evlerine döndüğünü tahmin ettiklerini belirttti.