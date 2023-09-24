286 milyon km’den gelen asteroit kargosu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uzay aracı Osiris-Rex, Bennu isimli asteroitten moloz örnekleri aldıktan sonra 7 yıl ve 286 milyon kilometre süren yolculuğunu tamamlayarak dünyaya döndü. Osiris-Rex'in 100 bin kilometre uzaklıktan bıraktığı örnek kapsülü, 4 saat sonra paraşütle Utah Çölü'ne iniş yaptı. Örnekler bugün, inceleme için NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne götürülecek.Misyonun liderliğini yapan Arizona Üniversitesi'nden Dante Lauretta örneklere eşlik edecek. Lauretta, iniş öncesinde yaptığı açıklamada, Houston'da kapsülün açılmasının içindeki miktar konusundaki belirsizlik nedeniyle, "asıl önemli an" olacağını söyledi. NASA yetkilileri, kesin bir ölçüm elde etmenin birkaç hafta alacağını bildirdi. Bilim insanları kapsülün en az bir fincan moloz içerdiğini tahmin ediyor. Bunun, asteroit örnekleri getiren diğer tek ülke olan Japonya'nın bir çay kaşığı molozunu geçerek uzaydan gelen en büyük moloz yığını olması bekleniyor. Örneklerin, bilim insanlarının dünyanın ve yaşamın nasıl oluştuğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olacağı belirtiliyor.Dünyadan 81 milyon kilometre uzaklıkta Güneş'in yörüngesinde dönen ve Empire State Binası büyüklüğünde olan Bennu'nun, çok daha büyük bir asteroidin kırılmış parçası olduğuna inanılıyor. Bennu'nun 2182 yılında dünyaya tehlikeli bir şekilde yaklaşması bekleniyor. Lauretta, Osiris- Rex'in topladığı verilerin asteroidi saptırma çabasına yardımcı olacağını düşündüklerini söyledi. NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 2016'da uzaya gönderilen ve 2018'de Bennu asteroidine ulaşan Osiris-Rex, karbon bakımından zengin olan karanlık yüzeyinden moloz parçaları toplamasının ardından 2021'de yaklaşık 286 milyon kilometre mesafeden dünyaya dönüş için yola çıkmıştı. AA