2’si asker 3 ABD’li öldürüldü

Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda, 2 ABD askeri ve bir ABD vatandaşı hayatını kaybetti. Çatışmada 3 askerin de yaralandığını belirten ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın saldırısına misillemede bulunacaklarını söyledi. Bu eylemin "hem ABD'ye hem de Suriye'ye karşı" olduğunu kaydeden Trump, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu saldırıdan dolayı son derece öfkeli ve rahatsız" dedi.