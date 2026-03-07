3 bin 646 sivil yapı vuruldu
Siyonist İsrail rejiminin arkasına ABD'yi de alarak İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı savaşta yedinci gün geride kaldı. Tek bildikleri sivil katliamı olan İsrail ve ABD jetleri yine İran ve Lübnan genelinde masumları katletti. ABD-İsrail'in İran'ın Şiraz kentine saldırılarında 20 kişi daha yaşamını yitirdi. Saldırılarda Acil Durum Birimi'nde çalışan 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. İran'da hedef alınan hastane sayısı 19'a yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, ABD ve İsrail'in saldırdığı İran'da, 28 Şubat'tan bu yana sağlık çalışanlarına yönelik 14 saldırı düzenlendiğini bildirdi. İran Kızılayı, "Şu ana kadar 3 bin 646 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 528 ticari birim tamamen yok edildi" açıklaması yaptı. UNICEF'e göre 28 Şubat'tan bu yana saldırılarda yaklaşık 200 çocuk hayatını kaybetti. İran'da can kayıpları ise 1600'ü geçti. İsrail'in orantısız saldırılara devam ettiği Lübnan'da da 2 Mart'ta başlayan saldırılardan beri öldürülenlerin sayısı 123'e ulaştı. Yoğun saldırıdan kaçan Lübnanlılar, sokakta geceliyor.