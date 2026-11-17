3 bin tonluk tahıl gemisi Karadeniz’e gömüldü
Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde Somali bayraklı bir yük gemisi battı. Bulgaristan, BETUL 8 adlı yük gemisinden yardım çağrısı alındığını bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekibin gönderildiği, geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle battığı, olayın bir İHA saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırıldığı ifade edildi. 12 mürettebatlı geminin, Romanya'dan Mısır'a 3 bin ton buğday taşıyan gemideki 8 Türk ve 4 Azerbaycan vatandaşı mürettebatın helikopterlerle kurtarıldığı kaydedildi. Bulgaristan medyası, geminin patlamanın ardından battığını yazdı.