3. dünya savaşı gerçek bir risk

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin devlet televizyonunda Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeleri değerlendirdi. Lavrov, "3. Dünya Savaşı çıkması olasılığının gerçek bir risk olduğunu" söyledi ve Batı'nın Ukrayna'da bir nükleer savaş tehdidini hafife almaması gerektiği uyarısında bulundu. NATO ittifakının Ukrayna'ya silah vererek Rusya'ya karşı bir vekâlet savaşı yürüttüğünü belirten Lavrov, "Bu silahlar, Rus ordusu için meşru bir hedef olacak" diye konuştu.Lavrov'a Ukrayna'dan devap gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya yardım etmemesi için Batı'yı korkutmaya çalıştığını söyleyerek "Rusya'nın 3. Dünya Savaşı tehlikesinden söz etmesinin tek bir anlamı var; o da Ukrayna'da yenilgiye uğrayacağını sezmesi" dedi. İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey ise Ukrayna'nın, Rus askeri hedeflerine saldırmak için Batı silahlarını kullanmasının "tamamen meşru" olduğunu bildirdi.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına inandığını belirterek müttefikler olarak silah yardımlarını sürdüreceklerini söyledi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" dün başladı. Almanya'daki toplantıda yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı katıldı. Dün ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Önceki gün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Guterres, bugün de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile bir araya gelecek.İsveç basınında çıkan haberlere göre ise Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılmak için mayıs ayında başvuru yapmayı planlıyor. Finlandiya ve İsveç liderleri 16 Mayıs sonrası başvuru planlarını kamuoyuna açıklamayı planlıyor.MOLDOVA sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı Transdinyester bölgesinde iki saldırı gerçekleştirildi. Saldırıların ülkenin iç siyasetiyle ilgili karışıklıklarla bağlantılı olduğu açıklandı. Rus yetkililer, Transdinyester'e kadar olan bölgeyi istediklerini açıklamıştı.